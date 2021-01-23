Kitap basım ihalesi yapılacak

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhalaye katılım şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhalaye katılım şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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