Kitap basım ihalesi yapılacak

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15 Şubat'ta okullara bekliyoruz: Karneler online verildi

18 milyon öğrenci 3 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Karneler e-okul üzerinden verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz” diye seslendi.