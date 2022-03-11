Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanı

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Adalet Bakanlığı açıkladı: 230 bin dosya uzlaşmayla bitti

Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2021’de uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya sayısı 558 bin 861 oldu. Bu dosyaların 230 bin 50’sinde taraflar el sıkışırken, 43 bin 341 dosyada uzlaşma sağlanamadı.