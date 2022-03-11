Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanını duyurdu. Müdürlük, alımların 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Ist... internet adresinde yayınlanacak.

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

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