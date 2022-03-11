Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Ist... internet adresinde yayınlanacak.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Ist... internet adresinde yayınlanacak.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
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