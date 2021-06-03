Ekonomi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ticaret Bakanı Muşu kabul etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u kabul etti. Tatar, "Pandemi sürecini iyi yönettiğimize inanmaktayım. Bu süre içerisinde her türlü katkıyla bize destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi. KKTC'de bir dizi programlarının olacağını belirten Muş, ilgili bakanlıklarla müzakerelerin sonuçlanması için bazı imzaların atılacağını ve uygulamaların başlatılacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ticaret Bakanı Mehmet Muşu kabul etti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakan Muş'u makamında kabul etti. Tatar, burada yaptığı konuşmada, Bakan Muş'un KKTC mezunu olduğunu, KKTC'yi yakından bildiğini ve bunun da kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Salgın döneminin atlatılması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Tatar, "Pandemi sürecini iyi yönettiğimize inanmaktayım. Bu süre içerisinde her türlü katkıyla bize destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önemli olan böyle sıkıntılı zamanlarda Kıbrıs Türk halkının arkasında koskoca, güçlü bir Türkiye'nin desteğini hissetmesidir" dedi.

  • Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde bu konularla ilgili çok çalışmalara ve icraata imza attığını belirterek KKTC'nin ekonomisinin gelişebilmesi için istikrara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Salgında ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tatar, "Sağlık sistemiyle ilgili yatırımlarla geleceğe özgüvenle bakabiliyoruz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra KKTC'nin fevkalade bir yükselişe geçeceğine inanmaktayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC'ye daha fazla yatırım ve ziyaret yapmaları çağrısında bulundu.

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AA

"Yoğun bir programımız olacak"

Bakan Muş da göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını kaydetti.

KKTC'de bir dizi programlarının olacağını belirten Mehmet Muş, ilgili bakanlıklarla müzakerelerin sonuçlanması için bazı imzaların atılacağını ve uygulamaların başlatılacağını ifade etti.

  • Muş, "Yoğun bir programımız olacak. Önemli düzenlemelere hep beraber, iki taraf olarak, imza atmış olarak buradan dönmüş olacağız. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Tatar ve heyetine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Muş'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve diğer yetkililer eşlik etti.

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