KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

KKTC’de yeni asgari ücret 2 bin 365 TL olarak belirlendi.

KKTC Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ile 1 Mart 2018 ‘den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üçüncü toplantısını yapmıştır. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Devlet tarafının 1 Mart 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin:

saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık: 2 bin 365 TL olması önerisi oylamaya sunulmuştur. Öneri, işveren ve devlet tarafının ‘evet’ işçi tarafı temsilcilerinin ret oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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