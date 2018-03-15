EkonomiKKTCde yeni asgari ücret açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KKTC'de 2018 asgari ücret fiyatları açıklandı

KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerileri yeniden değerlendirilmesi sonucunda 2018’in asgari ücretini brüt 2 bin 365 TL olarak belirledi.

Haber MerkeziIHA
KKTC’de yeni asgari ücret 2 bin 365 TL olarak belirlendi.
KKTC’de yeni asgari ücret 2 bin 365 TL olarak belirlendi.

KKTC Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ile 1 Mart 2018 ‘den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üçüncü toplantısını yapmıştır. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Devlet tarafının 1 Mart 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin:

saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık: 2 bin 365 TL olması önerisi oylamaya sunulmuştur. Öneri, işveren ve devlet tarafının ‘evet’ işçi tarafı temsilcilerinin ret oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İki çocuklu işçiye bin 679 lira garanti
EKONOMİ
İki çocuklu işçiye bin 679 lira garanti

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç
EKONOMİ
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI