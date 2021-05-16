KOBİ’ler yatırım iştahında Çin’i geçti

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen Türk KOBİ’lerin yatırım iştahını kaybetmediği ortaya konuldu. Finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren ve tedarik zinciri finansmanında 183 ülkede 1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan C2FO şirketi, koronavirüsün nakit akışına etkilerini ele aldığı global araştırma sonuçlarını açıkladı.

Aralarında, ABD, Çin, Almanya, Hindistan ve İngiltere gibi dev ekonomilerin bulunduğu 13 ülkeden 6 bin 780 katılımcı şirketle gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye, yatırım iştahı en güçlü ülke oldu. Faizlerin de etkisiyle uzayan tahsilat sürelerinin KOBİ’leri zorladığı görülen araştırmada, krediler adeta can suyu olduğu belirlendi. KOBİ’lere yöneltilen, “Kredi imkânınız genişledi mi” sorusuna, yüzde 59 ile en çok “Evet” yanıtı Türkiye’den geldi. Aynı soruya İtalya’da yüzde 57, İngiltere’de ise yüzde 45 oranında “Kredi imkânımız geriledi” yanıtı verildi.

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BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu, şunları söyledi: “Tüm zorluklara ve belirsizliklere karşın, ‘eğer daha çok nakdiniz olsaydı nasıl kullanırdınız?’ sorusuna yüzde 60 oranla ‘daha çok ekipman ve stok alırdık’, yüzde 55 oranla ‘operasyonlarımızı genişletip ihracatta büyürdük’ şeklinde yanıt verilmesi, Türkiye’deki yatırım iştahına ve güçlü girişimci ruha işaret ediyor. Ülkemizdeki KOBİ’ler bu sonuçla Çin ve Hindistan’ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşen bir motivasyon ortaya koyuyorlar.”

VADELERİN UZAMASI RİSK

Yakalanan motivasyonun sürdürülebilir büyümeye dönmesi için nakit akışı risklerinin çok iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Keçecioğlu, “Tahsilat vadelerindeki uzama işletme sermayesi yönetiminde önemli bir tehdit oluşturuyor. Kamu teşvikli kredi genişlemesiyle bu risk yönetilmeye devam etti. Ancak önemli olanın esas faaliyetlerden pozitif nakit akışı üretebilmek ve nakit dönüşüm süresini kısaltmak olduğu unutulmamalı” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin nakit akışını hızlandırmakta kararlı olduklarını dile getiren Serden Keçecioğlu, şöyle devam etti: “Bugüne kadar 150 milyar doların üzerinde bir kaynağın tedarikçilere ve özellikle KOBİ’lere aktarılmasına aracılık eden C2FO, küresel ölçekte yılda 3 trilyon dolara yaklaşan fatura hacmini işleme alıyor. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını ölçümlediğimiz araştırmalarımızda Türkiye’ye daha geniş yer ayırarak, Türkiye’de ticaretin dinamiklerine ve finansmana erişim koşullarına ışık tutacağız.”

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