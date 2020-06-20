KOBi’lere salgın dönemi desteği: Halkbank kredilerinin yüzde 42’sini KOBİ’ler kullandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımıyla “Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı” düzenlendi.

DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞIYORUZ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankaları olarak hükümetin desteğiyle pandemi sürecinde önemli işler yürüttüklerini belirterek, “Türkiye genelinde bin şubemiz ve 20 bine yakın çalışanımızla reel sektörümüzün yanında olduk. Halkbank olarak esnaf ve KOBİ’lerle özdeşleşmiş bir bankayız. Sağladığımız kredilerin yüzde 42’sini KOBİ’lere kullandık. Bu rakam daha önceleri yüzde 22 seviyesindeydi. Hedefimiz bunu daha yukarıya taşımak. Bu yönde çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Esnaflarımızın ve KOBİ’lerimizin ayakta kalması önemli ve bu memleketimizin de önceliği. Bu nedenle Halkbank olarak iş dünyasının emrindeyiz. Dünyanın bu kadar sıkıntılı olduğu ortamda Türkiye olarak pozitif ayrışıyoruz. Kamu bankaları olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

52 BİN ŞİRKET FAYDALANDI

ATO Başkanı Gürsel Baran, ekonomik tedbirlerin zamanında devreye alındığını söyledi. Baran Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketinin KOBİ finansman desteğinden faydalandığını belirtti.