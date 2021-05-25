Ekonomi Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 25 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi. Başvuru süresi 9 Haziran'da biteceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

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