Ekonomi Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi ilanda belirtilen fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koç Üniversitesi.
Koç Üniversitesi.

Adayların ilanda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

13 Ocak 2021 başlayan başvurular 28.01.2021 günü mesai bitiminde sona erecek.

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