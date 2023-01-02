Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı aşaması 5 Şubat 2023 Pazar günü Saat: 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına başvurular 9 Ocak 2023 – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacak.

Sınav başvurusu, e-Devlet üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen belgelerin sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacak.

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