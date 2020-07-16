Bir tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı: Kurban pazarının gözdeleri mest etti

“Biz Muş Malazgirt’ten geliyoruz. 12 yıldır Derince’ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz.”