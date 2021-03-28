Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak
BASIN İLAN

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak adaylar hariç “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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