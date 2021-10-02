Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 1 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru 15 Ekim'de olacağı belirtildi.

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