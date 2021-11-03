Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 5 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 2 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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