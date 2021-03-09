Ekonomi Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak

Kocaeli Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alım ilanını 8 Mart'ta resmi gazetede açıkladığı belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre ilanda belirtilen birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuruda aranan şartlar, başvuru yeri, tarihi ve şekliyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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