Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Gökdoğan görülmeyeni de vuracak: Bu yıl TSK'ya teslim ediliyor

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın test faaliyetleri, başarıyla devam ediyor.



TÜBİTAK-SAGE tarafından yürütülen GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi, bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

