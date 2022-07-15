Ekonomi Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kocaeli Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Kocaeli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

15 Temmuz içinsekiz saatlik yürüyüş

15 Temmuz için
sekiz saatlik yürüyüş

​Polis ekipleri yürüyen vatandaşa eskortluk yaptı.
Bazı yollartrafiğe kapatılacak

Bazı yollar
trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Alternatif güzergahlar duyuruldu.
86 yaşımarağmen yine inerim

86 yaşıma
rağmen yine inerim

Balta ve satırlı görüntüsü çok konuşulmuştu.
15 Temmuz<br>için havalandılar

15 Temmuz
için havalandılar

Gökyüzü Türk bayrağı ve pankartlarla kaplandı.

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, sokağa çıkarız."

​Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü Masonlar arasındaydı.

Mağarada<br>dehşet saatleri

Mağarada
dehşet saatleri

​4 kişilik grup filmlerdeki gibi mahsur kaldı.

​Ukrayna mayınları temizleyip tahıl gemilerinin güzergahını belirleyecek.

Gözler kabine toplantısında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.