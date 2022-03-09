Ekonomi Koçarlı Belediyesi memur alım ilanı
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Koçarlı Belediyesi memur alım ilanı

Aydın Koçarlı Belediyesi memur alım ilanını duyurdu. Başvuru formu, kurum veya belediye internet sayfasından www.kocarli.bel.tr temin edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koçarlı Belediyesi memur alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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