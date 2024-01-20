Kök maaş farkını Hazine tamamlayacak

Haftaya salı günü Genel Kurul'a inecek olan teklife göre, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lirayı 10 bin lirayı çıkarken, emeklilere yapılacak zam oranını da yüzde 37,56'dan 42,57'e yükselecek. İşte 7 soruda emekli zammı.

1 En düşük emekli aylığı nasıl hesaplanacak?

Yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıldı. Taban aylık alan 6 milyon emekliye yapılan yüzde 42,57'lik zam, yani yüzde 5'lik refah payının eklendiği zam, kök maaşa yansıtıldı. Bu kapsamda kök maaşı, 10 bin liranın altında kalan emekli aylıklarının farkları Hazine'den karşılanacak. Örneğin; kök maaşı 5000 lira olan bir emeklinin, yapılan yüzde 42,57'lik zam sonrasında kök aylığı 7 bin 128,5 liraya çıkacak. Bu maaşı 10 bin liraya kadar olan kısmı Hazine'den karşılanacak.

2 Emeklilerin ocak ayı maaşı ne kadar olacak?

Esnaf ve işçi emeklisi ocak ayı maaşını, yüzde 5'lik refah payı eklenmeden alacak. Bu ay içinde, işçi ve esnaf emeklisi aylıkları, 2023 yılı enflasyon verisine göre hesaplanan yüzde 37.56'lık zam oranı üzerinden alacak. Örneğin, 2023 yılında 10 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin, Ocak 2024 maaşı 13 bin 756 olacak.

3 Emekliler ocak ayı farklarını ne zaman alacak?

Esnaf ve işçi emeklisi ocak ayı maaşlarına yansıtılacak olan ilave yüzde 5'lik zammı şubat ayında hesaplarında görecek. Örneğin, 2023 yılında 10 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin, 500 lira tutarındaki refah payı şubat ayında hesabına geçirilecek.

4 Emekliler refah payını şubatta mı alacak?

Evet, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, refah payını şubat ayında alacak. Refah payı olarak da bilinen yüzde 5'lik ilave zam şubatta hesaplara aktarılacak.

5 Malul, dul, yetim, ölüm aylıklarına zam yapılacak mı?

İşçi ve esnaf emeklisine yapılan zam nispetinde malul, dul, yetim ve ölüm aylıklarında da değişikliğe gidilecek. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50'sini alacak. Bir çocuğu da yüzde 25ini alması durumunda, 10 bin liranın yüzde 50 payı olan 5 bin lira eşine, yüzde 25 payı olan 2 bin 500 lira ise çocuğuna verilecek.

6 Memur emeklisi refah payı alacak mı?

İlave zam sadece işçi ve esnaf emeklisine yapılacak. Memur emeklileri için refah payı olamayacak.

7 Emekliye yeni zam yapılacak mı?

İşçi ve esnaf emeklisi temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.











