Kolaysoft Teknoloji, PERYÖN 20. İnsan Kaynakları Kongresi’ne katıldı

Swissotel Ankara’da 4 Ekim tarihinde düzenlenen zirveye, PERYÖN İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksu, Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut ile holdingler ve büyük şirketlerin insan kaynakları yöneticileri başta olmak üzere yoğun bir katılım oldu.

Bu yılki tema “Duygusal Dayanıklılık” oldu Bu yılki temanın “Duygusal Dayanıklılık” olduğunu ifade eden PERYÖN İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksu, şunları söyledi:

“Bu yılki kongrede, duygusal dayanıklılık temasını seçmemizin bir sebebi var. Tüm dünyada bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor ve bizlerin bu sürece hazırlıklı olması gerekiyor. Düzenlediğimiz bu kongrede, beynimizi nasıl eğitmemiz gerektiğini öğrendik, duygusal dayanıklılığı artırmanın yollarını dinledik, tarihe damgasını vuran rol model bir liderin hikayesini öğrenmiş olduk, mutluluk ve duygusal dayanıklılık ilişkisini dinledik, bu becerisi yüksek bir iş insanının başarı hikayesini duyduk ve Türkiye’nin önde gelen bir şirketin çalışanlarının duygusal dayanıklılıklarını artırmalarını nasıl desteklediğini dinlemiş olduk. Ve günün sonunda kongreden; duygusal dayanıklılık insan kaynakları alanında ne anlama geliyor ve mülakatlarda buna neden önem vermeliyiz sorusunun cevabıyla ayrılmış olduk” dedi.

Kolay PEYK ile İş Kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor Kolay PEYK sayesinde, iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor.

İş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeleri resmi evrak olarak dijitalleştiren Kolay PEYK ürünü, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamalarına imkan sunuyor. Böylece, %90’nın üzerinden işverenin aleyhine sonuçlanan davaların önüne geçilmiş olunacaktır. Kolay PEYK ürünü sayesinde, iş kanunu yükümlülüklerinin dijital ortamda yerine getirildiğine dikkat çeken Kolaysoft Teknoloji

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Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları anlattı:

“İşletmeler tarafından, çalışanlarına yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin, Kolay PEYK ürünü üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan vermektedir; hem de olası bir dava-teftiş sırasında sözü edilen yükümlülüklerin yapıldığının ispat edilebilmesi anlamına gelmektedir. Kolay PEYK ürünü ile gönderilen zaman damgalı tüm belgeler, resmi evrak olarak uygun görülürken, aynı zamanda işveren tarafında bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek bir iş yükü oluşmamaktadır” diye konuştu.

Kolay PEYK, iş kanunları yükümlülüklerinin kanuni açıdan ispatlanmasını sağlayacak Çalışanlar tarafından, firmaya açılan davaların %60’a yakınının mesailerin ödenmediği hakkında olduğunun altını çizen Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti: “İş kanunları ve ikincil mevzuatlar, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklemektedir ve bunların yerine getirilmemesi durumda, hukuki ve cezai yaptırımlar mevcuttur.

Çalışanlar, mevzuata aykırı bir durum olduğunda, Çalışma Bakanlığı’na, SGK’ya veya İş Mahkemesine başvurarak, yasal haklarını aramaktadır. Bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında da, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını, yazılı belgeler ile ispatlamaları zorunludur. Çoğu zaman işverenler haklı dahi olsalar, haklı olduklarını yazılı belgeler ile ispatlayamadıkları için, davayı kaybetme veya idari para cezası alma durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktada, Kolay PEYK, işletmelerin iş kanunlarındaki yükümlülüklerini, kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözümdür” şeklinde konuştu.