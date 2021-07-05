Komşulara ihracatı sevdik

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ihracata da yeni bir yön çizdi. Bu dönemde yakın ülkelerle ticaret hacmi artarken, Türkiye’nin de sınır komşularına ihracatı yüzde 36,5 artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara çıkartan Türkiye, sınır komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan’a da 9.1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 6.7 milyar dolardı. Böylece komşulara ihracat ilk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 arttı.

YUNANİSTAN'A YILLIK ARTIŞ YÜZDE 51.7

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Söz konusu dönemde en fazla ihracat 3.9 milyar dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 1.62 milyar dolarla Bulgaristan, 1.26 milyar dolarla Yunanistan, 997.2 milyon dolarla İran ve 689.9 milyon dolarla Suriye ve 652.8 milyon dolarla Gürcistan izledi. Yıllık bazda tüm ülkelere ihracattın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 67 ile Suriye’ye, yüzde 60,6 ile Yunanistan’a ve yüzde 51,7 ile İran’a gerçekleşti. Türkiye’nin 6 ayda sınır komşularına yaptığı ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri 1.54 milyar dolarla başı çekerken, bu sektörü 1.1 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 760.9 milyon dolarla çelik takip etti. Türkiye’nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan’a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

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YÜKSEK TEKNOLOJİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, ihracat rakamlarına da değindi. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artışın sevindirici olduğuna işaret eden Bakan Varank, “Mayıs ayında bu iki ürün grubunda yüzde 60’lara varan bir artış yaşandı ki bu durum sağlıklı ve katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarımızda biz, illerimizi ve bölgelerimizi ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz.” diye konuştu.

EKONOMİ TOKi 1 milyon konut yaptı