Ekonomi Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10yılda 25 trilyon dolara ulaşacak
İŞ DÜNYASI

Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10 yılda 25 trilyon dolara ulaşacak

Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10 yılda 25 trilyon dolara ulaşacak

Günümüzün popüler e-Ticaret pazaryerlerinin, hızla konum-tabanlı uygulamalar ve akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital platformlara dönüştüğünü kaydeden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan “Artık müşteriler, her şeyi konum-tabanlı, gerçek zamanlı, anlık ve tam kendine göre dikilmiş istiyor; talep, konum ve zaman, yapay zekayla birleşerek yeni nesil pazaryerlerini doğuruyor. GETİR, TIRPORT gibi konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları o kadar büyüyecek ve kişiselleşecek ki, bir kişi aynı uygulama üzerinden hem ürün ya da hizmeti talep eden, hem de başkalarına ürün ya da hizmeti sunabilen hale gelecektir. Önümüzdeki 10 yıl içinde, perakende ticaret hacmi 50 trilyon USD’a ulaşacak ve bunun yarısını konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları ile yapılan ticaret oluşturacak. Özetle, konum-tabanlı pazaryeri uygulamalarının hacmi gelecek 10 yılda 25 trilyon USD’a ulaşacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
E-Ticaret her yıl ortalama yüzde 15’in üzerinde büyüyor.
E-Ticaret her yıl ortalama yüzde 15’in üzerinde büyüyor.

Akdeniz Üniversitesi’nde, 10- 12 Mart tarihleri arasında, Ulusal Girişim Zirvesi düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu’nun düzenlediği konferansta, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Amara World Hotelsve Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan’ın aralarında bulunduğu konuşmacılar, gençlere başarılı olmaları için daima çalışmaları gerektiğini, asla pes etmemelerini pes ettikleri takdirde yenilmiş olacakları ve hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeleri gerektiği konularında tecrübelerini ve deneyimlerini aktardırlar.

E-Ticaret her yıl ortalama yüzde 15’in üzerinde büyüyor

E-Ticaret hacminin dünyada her yıl ortalama %15’in üzerinde büyüdüğünü belirten Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her yıl ortalama %15’in üzerinde büyüyen e-ticaretin, 4 yıl içinde iki kattan fazla büyümesi ve 7 trilyon USD’ı geçmesi bekleniyor. İnternetten alışveriş yapanların sayısının 2021 itibariyle 2.5 milyar kişiyi geçmesi öngörülüyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde, internetten alışveriş yapanların, yaklaşık %50’si ürün ve hizmetleri konum-tabanlı alabilmeyi isteyecektir. Kendisine yakın olan, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, güvenilir ve o anda müsait olan hizmet sağlayıcıya hemen ulaşmayı arzu edecektir. 5-10 dakika içinde, satın almak istediği ürünlere bulunduğu yerde ulaşmak, örneğin gecenin ileri saatinde dişi ağrıyan çocuğuna hemen çevresinde acil diş doktoru bulabilmeyi arzu edecektir. Özetle, UBER ve AirBnb’nin öncülüğünü yaptığı konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, hızlıca yaygınlaşıyor. “UBERLEŞME” olarak adlandırılan bu yeni tip hizmet sunma şekli, her alanda kendini gösterecektir. Ulaştırmasından lojistik yönetimine, yardımcı hizmetlerden teknik servislere, insan kaynakları tedarikinden yiyecek-içecek hizmetlerine, ikinci el satıştan freelanse hizmetlere, emlak aramaktan çilingir bakmaya aklınıza gelen her şey “konum-tabanlı” uygulamalara dönüşecektir. Günümüzde hizmetin konum-tabanlı arz ve talebi çok önemli bir kişiselleştirme kriteri olarak da ön plana çıkacaktır” diye konuştu.

Gelecek 2 yıl içinde, cep telefonundan alıveriş %60’lara yükselecek

Akıllı telefonların ve aplikasyonların ticaretin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini ifade eden Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Az önce de ifade ettiğim üzere günümüzde kişiselleştirilmiş alışverişin farkını yaratan en kritik unsurlarından birisi olan “konum-tabanlı” teknolojiler, dijital pazaryeri modellerinde ön plana çıkmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda klasik web tabanlı e-ticaret uygulamaları, yerini hızla yapay zeka destekli mobil uygulamalara bırakacaktır. Halen 2020 başı itibariyle %40’lar seviyesinde olan cep telefonundan alışverişte, 2 yıl içinde %60’lara yükselecek ve böylece klasik e-ticaret dönemi de tıpkı oyun sektöründeki dönüşüm gibi akıllı telefonlara dönüşecektir” dedi.

2040’da dünyadaki toplam ticaret ödemesinin %95’i, elektronik para tabanlı olacak

e-Ticaret ile birlikte ödeme sistemlerinin de hızla elektronik paraya ve mobil telefonlara dönüştüğünün altını çizen Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Son aylarda globalde yaşanmakta olan Coronavirüs tecrübesinin kağıt parayı terk sürecini hızlandıracağı öngörülmektedir. Gelecek 5 yıl içinde bildiğimiz plastik kredi kartları ve pos cihazları da tarih olmaya hazırlanıyor. Muhtemelen birkaç yıl içinde, bildiğimiz anlamdaki pos cihazları ve plastik kartlar hızla çöp olacak ve yerini akıllı telefonlara bırakacaktır. Çin, bu konuda batının çok ilerisindedir. Çin’de yapılan dijital ödemelerinin %78’i doğrudan cep telefonları üzerinden yapılmaktadır. 2040’ta dünyadaki toplam ticaret ödemesinin %95’nin elektronik para tabanlı olması muhtemeldir” şeklinde konuştu.

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Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10yılda 25 trilyon dolara ulaşacak
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Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10 yılda 25 trilyon dolara ulaşacak

Günümüzün popüler e-Ticaret pazaryerlerinin, hızla konum-tabanlı uygulamalar ve akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital platformlara dönüştüğünü kaydeden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan “Artık müşteriler, her şeyi konum-tabanlı, gerçek zamanlı, anlık ve tam kendine göre dikilmiş istiyor; talep, konum ve zaman, yapay zekayla birleşerek yeni nesil pazaryerlerini doğuruyor. GETİR, TIRPORT gibi konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları o kadar büyüyecek ve kişiselleşecek ki, bir kişi aynı uygulama üzerinden hem ürün ya da hizmeti talep eden, hem de başkalarına ürün ya da hizmeti sunabilen hale gelecektir. Önümüzdeki 10 yıl içinde, perakende ticaret hacmi 50 trilyon USD’a ulaşacak ve bunun yarısını konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları ile yapılan ticaret oluşturacak. Özetle, konum-tabanlı pazaryeri uygulamalarının hacmi gelecek 10 yılda 25 trilyon USD’a ulaşacak” dedi.
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