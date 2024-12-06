Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Konum vergisi esnafa değil 500 firmaya

Konum vergisi esnafa değil 500 firmaya

Uğur Duyan
04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

‘Coğrafi veri paylaşımı yapmak isteyen işletmelerden ücret alınacak’ iddiası yalanlandı. Meclis’ten geçen düzenlemenin, Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden 500 firmayı kapsadığı bildirildi. Ağırlıklı olarak e-ticaret ve yazılım sektöründeki firmaları ilgilendiren düzenleme bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi işletmeleri kapsamıyor.

Milyonlarca esnaftan ‘konum vergisi’ alınacağı iddiası yalan çıktı. Meclis’ten geçen düzenlemenin Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden 500 firmayı kapsadığı bildirildi. Kanunlaşan yasa teklifinde yer alan ancak teklifin coğrafi işaretlere ilişkin maddesindeki 'özel hukuka tabi tüzel kişiler' kısmı Başarsoft yazılım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan tarafından 6 milyon esnafa konum vergisi geleceği şeklinde yorumlandı. Küçükpehlivan'ın gazetecilere verdiği demecin üzerinden saatler geçmeden yasa teklifi kanunlaştı. Ancak kanun teklifinde, yer alan düzenlemenin içeriğinin market, bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi sicil kaydı olan işletmeleri ilgilendirmediği aksine e-ticaret ve yazılım sektörünü kapsadığı anlaşıldı.


27 ALANI İÇERİYOR

Kanuna göre, düzenleme Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsıyor. Etki analizlerine göre, 500 civarında firma bu düzenlemeye tabi olarak vergilendirilecek. Bu çerçevede düzenleme 27 alanı içeriyor. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde Yer Alan Coğrafi Veri Temalarıysa şöyle; koordinat referans sistemleri ve coğrafi girdi sistemleri, idari birimler, coğrafi yer adları, kadastro, jeoloji, arazi örtüsü, arazi kullanımı, toprak, koruma bölgeleri, doğal risk bölgeleri, altyapı, enerji kaynakları, madenler, nüfus dağılımı ile çevre izleme, sanayi ve tarım tesisleri. Ayrıca kamu yönetim bölgeleri, deniz ve tuzlu su alanları, atmosfer verileri, meteoroloji verileri, istatiksel raporlama bölgeleri de yasaya tabi.


DÜZENLEME KİMİ KAPSIYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan ve sicil kaydı olan esnaf vergiden muaf olacak. 'Özel hukuk tüzel kişileri' ifadesi ise esnaf ya da küçük işletmeleri kapsayan bir ifade değil. Bu ifade dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, kooperatif ve ticari ortaklıkları kapsıyor. Buradaki ticari ortaklıklarsa, limitet, anonim, kolektif ve komandit şirketleri içeriyor.


#Ekonomi
#konum vergisi
#esnaf

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!