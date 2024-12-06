Konum vergisi esnafa değil 500 firmaya

Milyonlarca esnaftan ‘konum vergisi’ alınacağı iddiası yalan çıktı. Meclis’ten geçen düzenlemenin Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden 500 firmayı kapsadığı bildirildi. Kanunlaşan yasa teklifinde yer alan ancak teklifin coğrafi işaretlere ilişkin maddesindeki 'özel hukuka tabi tüzel kişiler' kısmı Başarsoft yazılım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan tarafından 6 milyon esnafa konum vergisi geleceği şeklinde yorumlandı. Küçükpehlivan'ın gazetecilere verdiği demecin üzerinden saatler geçmeden yasa teklifi kanunlaştı. Ancak kanun teklifinde, yer alan düzenlemenin içeriğinin market, bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi sicil kaydı olan işletmeleri ilgilendirmediği aksine e-ticaret ve yazılım sektörünü kapsadığı anlaşıldı.





27 ALANI İÇERİYOR

Kanuna göre, düzenleme Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsıyor. Etki analizlerine göre, 500 civarında firma bu düzenlemeye tabi olarak vergilendirilecek. Bu çerçevede düzenleme 27 alanı içeriyor. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde Yer Alan Coğrafi Veri Temalarıysa şöyle; koordinat referans sistemleri ve coğrafi girdi sistemleri, idari birimler, coğrafi yer adları, kadastro, jeoloji, arazi örtüsü, arazi kullanımı, toprak, koruma bölgeleri, doğal risk bölgeleri, altyapı, enerji kaynakları, madenler, nüfus dağılımı ile çevre izleme, sanayi ve tarım tesisleri. Ayrıca kamu yönetim bölgeleri, deniz ve tuzlu su alanları, atmosfer verileri, meteoroloji verileri, istatiksel raporlama bölgeleri de yasaya tabi.





DÜZENLEME KİMİ KAPSIYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan ve sicil kaydı olan esnaf vergiden muaf olacak. 'Özel hukuk tüzel kişileri' ifadesi ise esnaf ya da küçük işletmeleri kapsayan bir ifade değil. Bu ifade dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, kooperatif ve ticari ortaklıkları kapsıyor. Buradaki ticari ortaklıklarsa, limitet, anonim, kolektif ve komandit şirketleri içeriyor.



