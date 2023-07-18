Konut fiyatları aylık yüzde 3,6 arttı

Yabancıya konut satışını tekrar canlandırmak isteyen GİGDER, olağanüstü çalıştay için kolları sıvadı. 2025’te en az 25 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı yatırım hedefleyen GİGDER’in çalıştayına markalı konut sektörü, finans sektörü, oda, kurum ve kurul temcilcileri de katılacak.