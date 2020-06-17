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Ekonomi Konut fiyatlarında iki yıl sonra bir ilk
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Konut fiyatlarında iki yıl sonra bir ilk!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Konut fiyat endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,7 arttı. İstanbul'da ise konut fiyatı yüzde 13.1 yükselirken 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 artış kaydetti.

  • Konut fiyatlarındaki bu yükseliş kamu bankaları öncülüğünde faizlerde meydana gelen düşüşlerden destek buldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2'YE YAKIN ARTIŞ

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Nisan 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

İKİ YIL SONRA BİR İLK!

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 artış gösterdi.

Böylelikle İstanbul'da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı.
  • TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39 olurken, nisan ayı enflasyonu ise yüzde 10.94 olarak gerçekleşmişti.

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