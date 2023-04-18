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Ekonomi

Konut fiyatlarında yüzde 141'lik artış

Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.

15:12 . 18/04/2023 Salı
IHA

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 141,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 56,3 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,6, 9,5 ve 9,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 138,3, 142,1 ve 142,6 oranlarında artış gösterdi.




#Konut fiyatları
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Konut Fiyat Endeksi
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