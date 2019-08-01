Ekonomi Ziraat Bankası konutta faizleri yüzde 1in altına indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut kredisinde faizi yüzde 1'in altın indirdi - İşte Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Ziraat Bankası konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi

Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1’in altına indirdi. Banka 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Merkez Bankası'nın faizleri 425 baz puan indirmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faizlerdeki indirimin bu hafta içerisinde kredilere de yansımasının beklendiğini açıklamıştı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından konut kredi faizlerinde ilk indirim haberi kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan geldi.

KONUTTA YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKTİ

Bankadan yapılan açıklamada 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizi yüzde 0,99 olarak belirlendi.

  • Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

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