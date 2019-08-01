Ziraat Bankası konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi

Merkez Bankası'nın faizleri 425 baz puan indirmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faizlerdeki indirimin bu hafta içerisinde kredilere de yansımasının beklendiğini açıklamıştı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından konut kredi faizlerinde ilk indirim haberi kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan geldi.

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Bankadan yapılan açıklamada 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizi yüzde 0,99 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

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