Ekonomi Konut satışında en fazla artışın yaşandığı 3 il
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Konut satışında en fazla artışın yaşandığı 3 il

Son 10 yıl içerisinde gayrimenkul tarafında yapılan satış verilerine göre en fazla artış yüzde 2 bin 919 ile Mardin'de yaşandı. Mardin'in ardından 2008-2018'de Türkiye'de konut satışları en fazla artan diğer iki il ise yüzde 2 bin 753 ile Muğla ve yüzde 1694 ile Muş oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Mardin
Foto/arşiv: Mardin

FuzulEv, yaptığı yazılı açıklamayla, son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya çıkaran "Gayrimenkulün 10 Yılı" araştırma sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, İstanbul, Ankara ve İzmir'in listenin son sıralarında yer aldığını belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2008 yılında Türkiye genelindeki 81 ilde 427 bin 105 seviyesinde olan toplam konut satışının, 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.

10 yılda konut satışlarının yüzde 222 arttığını aktaran Akbal, Kocaeli'de 2008 yılına ait verilerin olmaması nedeniyle, araştırmaya 80 ilin dahil edildiğini iletti.

Son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehrin Mardin olduğunu kaydeden Akbal, şu bilgileri verdi:

"2008 yılında Mardin'de satılan konut sayısı sadece 285 iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 603'e ulaştı. Yani 10 yıldaki yükseliş yüzde 2 bin 919. Diğer bir deyişle Türkiye ortalamasının yaklaşık 13 katı. Araştırmada Mardin'i takip eden şehirler sırasıyla yüzde 2 bin 753 ile Muğla ve yüzde 1694 ile Muş. İlk 10'da yer alan diğer şehirler ise Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Yalova, Bitlis, Aydın ve Bilecik olarak sıralandı. Türkiye'nin 2008 yılından bu yana imza attığı önemli projeler de bu konut satışlarında önemli pay sahibi.

Gerek ekonomik büyüme gerekse alım gücünün özellikle Doğu illerinde ciddi artış göstermesi sonrasında, Mardin, Muş, Bitlis gibi illerdeki konut satışlarını da önemli ölçüde desteklemiş durumda. Bunun yanı sıra son dönemde Marmara Bölgesi ve çevresini kapsayan mega projelerin de listenin şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle köprü, otoyol ve hızlı tren yatırımlarının devreye girmesi, Balıkesir, Yalova ve Bilecik gibi şehirleri de son yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda."

"Büyükşehirler son sıralarda"

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sayısal anlamda gayrimenkul istatistiklerini sırtlamasına rağmen, artış oranlarında listenin son sıralarında yer aldığını bildiren Akbal, son 10 yılda konut satışlarının en yavaş arttığı şehrin Ankara olduğunu aktardı.

Akbal, söz konusu dönemde yükselişin sadece yüzde 51 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onu Çorum ve Malatya takip ediyor. Türkiye'de konut satışlarının sayısal olarak en yoğun olduğu şehir olan İstanbul ise listede sondan altıncı sırada. İstanbul'da 2008 yılında 103 bin seviyesinde olan satışlar yüzde 126 yükselişle 2018 yılında 234 bine ulaşmış. Listenin birinci sırasındaki Mardin ile İstanbul karşılaştırıldığında Mardin'in konut satışı artışında İstanbul'u 20'ye katladığını söylemek mümkün. Bu tablo, özellikle son 10 yılda Anadolu'da yaşanan 'konut devrimi'ni ortaya koyuyor. FuzulEv olarak Anadolu'da gayrimenkule olan ilginin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

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