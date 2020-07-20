Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Konut satışlarında yüzde 32 artış En çok konut Esenyurtta satıldı
EMLAK

Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Konut satışlarında yüzde 32 artış: En çok konut Esenyurt'ta satıldı

2020 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi. En çok konutun satıldığı İstanbul’da, Esenyurt diğer tüm ilçeleri 3’e katlayarak ilk sıraya yerleşti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2020 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde 581 bin 798 konut satıldı. İlk 6 ayda en çok konutun satıldığı şehir İstanbul olurken, 6 ayda 95 bin 271 konut satışı yapıldı. İstanbul’da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise ilk sırada Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu.

  • İstanbul Esenyurt’ta 6 ayda 12 bin 983 konut satılırken, Pendik’te 4 bin 872, Sancaktepe’de 4 bin 836, Başakşehir’de 4 bin 830 ve Beylikdüzü’nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt konut satışlarında diğer ilçeleri 3’e katladı.

Birçok sektör satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı: Herkes 5 lirayı bile temassız ödemek istiyor
EKONOMİ
Birçok sektör satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı: Herkes 5 lirayı bile temassız ödemek istiyor

İstanbul’u başkent Ankara takip etti

İstanbul’u hemen ardından başkent Ankara takip ederken, Başkent’te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı yapıldı. Ankara’da en çok konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler ise Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. Yılın ilk 6 ayında Ankara Keçiören’de 10 bin 198, Çankaya’da 9 bin 886, Mamak’ta 8 bin 175, Yenimahalle’de 7 bin 766 ve Etimesgut’ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti.

  • İstanbul ve Ankara’yı İzmir takip ederken, İzmir’de 6 ayda 36 bin 651 konut satıldı. Konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu. İzmir Buca’da 6 ayda 4 bin 783 konut satılırken, Karşıyaka’da 3 bin 862, Çiğli’de 3 bin 198, Torbalı’da 2 bin 752 ve Karabağlar’da 2 bin 543 konut satışı yapıldı.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yatırılacak
EKONOMİ
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yatırılacak

Gayrimenkulden hazineye 6 ayda 7 milyar 792 milyon lira katkı

İzmir’in ardından Antalya’da da 6 ayda 25 bin 918 ve Bursa’da 21 bin 442 konut satışı gerçekleşti. Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ’da en çok konutun satıldığı iller arasında yerini aldı. Tüm bu konut satışları ve diğer alım satımlar ile birlikte hazineye toplam 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin lira maddi katkı sağlandı.
Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülürken, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak
Abone Ol Google News
ASELSAN üretti TSKya teslim edildi

ASELSAN üretti TSK'ya teslim edildi

Yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.
Başakşehire zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.
Vurduğu yerden petrol fışkırsın

Vurduğu yerden
petrol fışkırsın

​Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk sondajı vuruyor.

Tarihi hüsran

Tarihi hüsran

​Fenerbahçe 30 sene sonra bir ilki yaşadı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

​AÖF yaz okulu kayıtları için duyuru yaptı.

​Şampiyon Başakşehir önemli bir gelirin sahibi oldu.
6 teknoloji şirketi 14 G20 ülkesinden daha büyük
Teknoloji

6 teknoloji şirketi 14 G20 ülkesinden daha büyük

Dünyanın globalleşmesinin en çok yaradığı şirketler teknoloji üreten kurumlar oldu. İnternetin bütün dünyada kullanılabilir olması sayesinde iş hacimleri büyüyen bu şirketler dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 14'ünü geçti. Aralarında Amerikan şirketi olmayan tek firma ise Alibaba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nadir Toprak Elementleri (NTE) ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra Bakanlığımız koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz. Bu tesiste üretilecek nadir toprak elementleriyle (NTE) artık uç ürün üretim yolculuğuna başlamayı planlıyoruz” dedi. Günlük hayatımızda birçok alanda NTE'nin bulunduğunu belirten Dönmez "Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak" dedi.
İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!
Gündem

İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.