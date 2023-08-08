Konuta verilen kredi bir yılda 91 milyar arttı

Konut sektörü temsilcilerinden finansman erişiminin zorlaştığına yönelik sesler yükselirken, konut kredileri son bir yılda yüzde 26 yükseldi. Temmuz 2022’de 350 milyar 202 milyon lira olan konut kredilerinin toplamı 28 Temmuz 2023 tarihi ile biten haftada 441 milyar 812 milyon liraya yükseldi.

Tamer Özyurt

İHTİYACI KARŞILAMIYOR

Konut kredilerinde son bir yılda 91 milyar 610 milyon liralık artış yaşanmasına rağmen, bu artış miktarının ihtiyacı karşılamadığı savunuluyor. Konut kredisi maliyetinin artması, ev almak isteyenlerin bankalara uğramasını zorlaştırdı. Konut satışlarındaki gerilemede de, faiz oranlarının yükselmesinin etkili olduğu ifade ediliyor. Kredi faizlerinin yükselmesinin neden olduğu durgunluk konut satış istatistiklerinde de kendini gösteriyor.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Temmuz ayında Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satışı gerçekleştirildi. Tüm konut satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalma olurken, ipotekli konut satışlarındaki düşüş az oldu. Temmuzda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146’ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 oldu. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 yükselişle 189 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

ARTIŞA RAĞMEN SEKTÖRÜN ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR

Bir süredir yaşanan inşaat girdi maliyetlerindeki artışın, enflasyonist ortamın da etkisiyle zirve yaptığını belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, mevcut şartlarda ev sahibi olmanın ancak banka kredisiyle mümkün hale geldiğini söyledi. Konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini kaydeden Özyurt, kredi musluklarının açılmaması durumunda üretim ve satışların daha da gerileyeceğini söyledi. Özyurt, “Bizim ürettiğimiz projelerde de maliyet artışları, enflasyon ve kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle alımlar geriledi. Satışlarımızın yüzde 60’ı kredili olması ve faizlerin bu kadar yüksek seyretmesi sebebi ile gayrimenkul satışlarımızda ciddi yavaşlama oldu” dedi.







