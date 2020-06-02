Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Konuta yönelik kredi paketi vatandaşın önünü açacak
EMLAK

Konuta yönelik kredi paketi vatandaşın önünü açacak

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, "Sektör kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi imkanını iyi değerlendirmeli. Bu, özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının açıkladığı kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Altun, paketin gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Altun, paketin özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel sektör bankalarının da devreye girerek bu desteğin büyümesini bekliyoruz. Pandemiyle birlikte sektörde oluşan durgunluk bu şekilde ortadan kalkabilir. GABORAS olarak süreci destekliyoruz ve çok doğru buluyoruz. Bu şekilde yüksek imalatlardan dolayı aşırı şişen stokları eritme imkanımız da doğuyor.

Ancak yeniden, yılda 1 milyonu aşan talep fazlası gayrimenkulün üretilmesi bundan sonraki süreçte kaldırılamayacak bir sorun oluşturacaktır. Bu fırsatın bu anlamda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

Gayrimenkul sektöründe vatandaşların artık daha bilinçli olduğunu ve yaşanan gelişmeler sonrası anlık olarak gelişmeleri takip etmek ve sorguladığını bildiren GABORAS Data Direktörü Orhan Vatandaş, ortalama konut kredi faiz oranlarının 1 birim düşmesinin, konut fiyatlarında 0,77 birim artışa yol açtığını iletti.

Vatandaş, bunun da vatandaşların GABORAS gibi platformlarda güncel sorgulamalar yapmasını sağladığını aktararak, "Kimse fiyattan doğacak bir mağduriyet yaşamak istemiyor. Vatandaşlarımızın bize olan ilgisinin sebebi bu değişiklikleri anlayabilmek olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte gelen taleplerin genelde fiyat farkından mağdur olmak istemeyen vatandaşların soruları ve alacakları gayrimenkullerle ilgili teknik analizleri yaptığını görüyoruz. Artık tüketici çok daha bilinçli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Mayısta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
EKONOMİ
Mayısta en fazla ihracatı otomotiv yaptı

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı: Toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek
TEKNOLOJİ
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı: Toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek
Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.