Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Bir olmaya, birlik olmaya mecburuz

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Açıklama şöyle:

"Bizler var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiç bir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen inancı, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, kadim bir milletin evlatlarıyız…

Dört yıl önce yaşadığımız ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz bizzat kutlu bir direniş sergilemiş ve büyük dirilişi başlatmıştır. Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayâsızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı. Elbette bu hain darbe kalkışması ve işgal girişimi ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi. Bu nedenle güçlü olmaya, bir olmaya, birlik olmaya mecburuz.

Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizler de sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 Temmuz’un devamı olan süreçte ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya devam ettik. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ekonomisi güçlü olmayan bir milletin zaferlerinin de kalıcı olmayacağının şuurundayız.

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Ülke olarak son birkaç yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdik. Ekonomi cephesinde bu badirelerin en az hasarla atlatılması için sadece elimizi değil, tüm benliğimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik. 15 Temmuz sonrasında, enflasyon, faiz ve kur baskısı gibi türbülanslara girdik, zorlu mücadeleler verdik. 2019’un son çeyreğinde yakaladığımız ivme, 2020 başında salgın öncesi iki buçuk aylık süreçte de güç kaybetmeden devam etti.

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz’un ruhuyla gelen birlik ve beraberlik anlayışının bugün en somut örneğini salgınla mücadelemizde birebir yaşadık. Milletimiz en zor zamanlarda dayanışma ve mücadele örneğini sergilemekten yine kaçınmadı. Ekonomi yönetimimiz, salgının hemen hemen tüm sektörleri durma noktasına getirdiği negatif etkileri azaltabilme adına tedbir paketlerini ardı ardına açıkladı. Sektörümüz de destek için kampanyalar başlattı. İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş tekrar büyüme ivmesi yakaladık. Bundan sonra da ülkemizi daha güçlü ekonomi ve büyük Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inancım tam.

Hali hazırda güçlü milli irade geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir diriliş dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımını oluşturmuştur. 15 Temmuz ruhu ve güçlü milli irade, bizi her tehdide karşı daha da kenetleyerek daima ayakta tutacak yegane bilince ulaştırmıştır. Aynı zamanda islam dünyasına ve tüm dünya halklarına da ilham vermiştir. Elbette bu istikrarı korumak bazı sorumlulukların da alınmasını gerektiriyor. Yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değerler üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla iş dünyasının çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, her ne olursa olsun bu millet dayanışmayla, birlikle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Referans noktamız bu düşünce olmalıdır.

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Konutder olarak, Türkiye’ye güvenimiz zor zamanlarda bile asla sarsılmadı. Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakarlık yapmaktan hiç çekinmedik. İşsizlik emici, lokomotif sektörümüzdeki faaliyetlerimizi daha güçlü ekonomiye ve refaha sahip özgür, büyük Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz’un yıl dönümünde, Demokrasi ve Milli Beraberlik Gününde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum. İnanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde, ortak hedeflere, ortak bir bilinçle hareket eden Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur.