Konutta faiz indirimi etkisini gösterdi: Yüzde 410 artış var

Başta kamu bankaları olmak üzere çok sayıda banka faizleri konutta 0,99'a kadar düşürmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi konut satış istatistiklerini de açıkladı.

Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA

Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

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İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 40'A DAYANDI

TÜİK verilerine göre, kredili konut satışlarının toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 8.9 düzeyinden yüzde 39.4 düzeyine yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün ipotekli konut kredileri faizlerini büyük ölçüde düşürdüğü Eylül ayında kredi konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 yükseldi.

Başta kamu bankaları olmak üzere çok sayıda bankanın geçtiğimiz günlerde konutta kredi faizlerini yüzde 0,99's kadar düşürdüğü görülmüştü.