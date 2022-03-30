Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan satılık sanayi arsası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreninde konuştu. Bilim ve teknoloji ekosistemi adına oldukça değerli hale gelecek bölgenin, genç girişimcilerin hizmetine sunulacağını belirten Bakan Varank, 'İnanın yaptığımız hizmetlere karşı olanlar artık neyi eleştireceğini, hangi projeyi kötüleyeceğini, hangi hizmeti hedef alacağını şaşırır oldu. Yıkmak yapmaktan kolay olduğu halde hızımıza yetişemiyorlar. Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz. Onlar 'bitiremezsiniz' dedikçe biz bütün işlerimizi tamamlıyoruz. Bütün engellemelere, tezvirata hatta iftiraya rağmen biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.