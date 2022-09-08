Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 akademik personel alacak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 Profesör, 2 Doçent ve 5 Dr. Öğretim Üyesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı alınacak.

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