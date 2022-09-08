Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; kadrolara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evrak ile birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/Konya adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.