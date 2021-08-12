Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 10 (on) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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