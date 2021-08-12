Ekonomi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada öğretim görevlisi alınılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 10 (on) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.


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