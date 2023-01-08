Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bir yaşında: 1,2 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın birinci yılını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Karaismailoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattımız 1 yaşında! Hattımızda 1 yıl boyunca toplam 1,2 milyon yolcumuz hızlı trenin konforuyla seyahat etti! Hayat #UlaşıncaBaşlar"
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattımız 1 yaşında!
Hattımızda 1 yıl boyunca toplam 1,2 milyon yolcumuz hızlı trenin konforuyla seyahat etti!
Hayat #UlaşıncaBaşlar🚄 pic.twitter.com/Efw1vD7Khd
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattımız 1 yaşında!