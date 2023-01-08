Ekonomi Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bir yaşında 1,2 milyon yolcu seyahat etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bir yaşında: 1,2 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın birinci yılını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bir yaşında: 1,2 milyon yolcu seyahat etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın birinci yılını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Karaismailoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattımız 1 yaşında! Hattımızda 1 yıl boyunca toplam 1,2 milyon yolcumuz hızlı trenin konforuyla seyahat etti! Hayat #UlaşıncaBaşlar"

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