Ekonomi Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odasından taksici esnafına duyuru
BASIN İLAN

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası'ndan taksici esnafına duyuru

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası, taksici esnafına yönelik yayınladığı duyuruda, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, İstasyon, Meram Tıp ve Farabi Hastanesi Taksi Duraklarında faaliyet gösteren ticari taksilerin talepleri karşılamada yetersiz kaldığı, oluşan mağduriyeti giderilerek anılan duraklarda daha etkin ve verimli taksi hizmeti verilebilmesi amacıyla İstasyon Taksi Durağına 4 adet, Meram Tıp Taksi Durağına 6 adet, Farabi Hastanesi Taksi Durağına 4 adet ticari taksi ilavesi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odasından taksici esnafına duyuru
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istasyon Taksi, Meram Tıp Taksi ve Farabi Hastanesi Taksi duraklarında çalışabilmek için müracaatların 21/09/2022 tarihinde başlayıp 30/09/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odasına yapılacağı ve müracaatların İstasyon Taksi için 4, Meram Tıp için 6 ve Farabi Taksi için 4 adet üzerinde olması durumunda 08/10/2022 tarihinde saat 10:00 da Esnaf Sarayı Konferans Salonunda noter tarafından kura çekileceği belirtildi.

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