Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası'ndan taksici esnafına duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istasyon Taksi, Meram Tıp Taksi ve Farabi Hastanesi Taksi duraklarında çalışabilmek için müracaatların 21/09/2022 tarihinde başlayıp 30/09/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odasına yapılacağı ve müracaatların İstasyon Taksi için 4, Meram Tıp için 6 ve Farabi Taksi için 4 adet üzerinde olması durumunda 08/10/2022 tarihinde saat 10:00 da Esnaf Sarayı Konferans Salonunda noter tarafından kura çekileceği belirtildi.

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