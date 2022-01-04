Ekonomi Konya Teknik Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Konya Teknik Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alım ilanı

Konya Teknik Üniversitesi, araştırma ve öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 29 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Teknik Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alım ilanı
Konya Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.

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