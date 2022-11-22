Ekonomi Konyada 306 Hazine taşınmazı satışa çıkarıldı
BASIN İLAN

Konya'da 306 Hazine taşınmazı satışa çıkarıldı

Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan 306 Hazine taşınmazı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada 306 Hazine taşınmazı satışa çıkarıldı
Konya

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; arsa, tarım arazisi, dükkan vb. nitelikteki taşınmazların satış ihalesi 21-22-23-24-25-28-29 ve 30 Kasım 2022 tarihleri ile 1-2-5 ve 6 Aralık 2022 tarihlerinde Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacak.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

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