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Ekonomi Konyada 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak
BASIN İLAN

Konya'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacağı bildirildi. İhalenin, 31 Mayıs'ta 'açık teklif usulü' olacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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