Konya’da ticaret suriçi çarşısı ile renklenecek

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yakın geçmişte lansmanı yapılan Suriçi Çarşısı’nın şehrin ve Meram’ın en değerli yatırımlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Çarşıda bulunan iş yerleri ve ofislerin faaliyetlerine başlamasıyla bölgenin tarihteki gibi renkli günlerine yeniden döneceğini ifade eden Başkan Kavuş, şu ifadeleri kullandı: “Çarşımıza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrin merkezinde bir konumu var. Kalabalık bir nüfusa hitap ediyor. Turizm destinasyonlarına çok yakın ve Bedesten Çarşısı ile iç içe. Konya’nın en değerli yerinde böylesi bir fırsatın doğma ihtimali çok zayıf.”