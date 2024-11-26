Konya’da ticaret suriçi çarşısı ile renklenecek

Meram Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek dönüşüm çalışması Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Suriçi Çarşısı’nda yapımı tamamlanan ilk etap iş yerleri, ofisler ve mağazalar şehrin kalbine yeniden hareket kazandırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, dev projede yerini almak ve birikimlerini kârlı bir yatırıma dönüştürmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuldu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yakın geçmişte lansmanı yapılan Suriçi Çarşısı’nın şehrin ve Meram’ın en değerli yatırımlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Çarşıda bulunan iş yerleri ve ofislerin faaliyetlerine başlamasıyla bölgenin tarihteki gibi renkli günlerine yeniden döneceğini ifade eden Başkan Kavuş, şu ifadeleri kullandı: “Çarşımıza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrin merkezinde bir konumu var. Kalabalık bir nüfusa hitap ediyor. Turizm destinasyonlarına çok yakın ve Bedesten Çarşısı ile iç içe. Konya’nın en değerli yerinde böylesi bir fırsatın doğma ihtimali çok zayıf.”
Suriçi Çarşısı’nda hak sahibi olanların anahtarlarını teslim alması ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hızlı bir açılış ve hareketlilik sürecine girileceğini belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle tamamladı: “İnşallah mağazaların, dükkanların, ofislerin açılışlarını da hak sahipleriyle birlikte yapacağız. Buranın canlandığına, renklendiğine birlikte şahit olacağız. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.”