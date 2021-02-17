Ekonomi Konyadan ABDye 11 milyon dolarlık silah ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konya'dan ABD'ye 11 milyon dolarlık silah ihracatı

Konya'ya bağlı Beyşehir ilçesinde yer alan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, ABD'ye 11 milyon dolarlık silah ihracatı yaptı. Pandemi nedeniyle taleplerin arttığına vurgu yapan yetkililer, "Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD'ye ihraç edilen tüfek.
ABD'ye ihraç edilen tüfek.

Beyşehir'e bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.

Mahalleli bir araya gelerek kooperatif kurdu

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı.

Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyo.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, mahalledeki fabrikada, çifte kırma, yarı otomatik, yivli av tüfeği, askeri keskin nişancı ve havalı av tüfeği üretiminin yapıldığını belirtti.

"ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı"

Tanık, koronavirüs salgınının sektöre etkisinin olumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı insanların doğaya gitmesi, ava gitme isteği silahlanmaya itti. ABD'ye ciddi anlamda ihracatımız var. Pandemi kaynaklı Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi. Şu anda yoğunluk sürüyor, fabrikamız tam kapasite çalışıyor. Mahalledeki tüm firmalar tam kapasite çalışıyor. Kooperatifimiz 2020'de ABD'ye 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Diğer ülkelerle ihracat 15 milyon dolara yaklaştı. ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölgede diğer firmalarla Huğlu'nun yıllık ihracatı 50 milyon dolar."

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