Koronavirüs et satışlarını artırdı: Süreç bizi olumlu etkiledi Koronavirüs et satışlarını artırdı: Süreç bizi olumlu etkiledi Et ve et ürünlerinin satışları ile ilgili bilgiler veren 30 yılık kasap Ali Güneş, fiyatlara koronavirüs sürecinden önce küçük bir zam geldiğini söyleyerek, “Evde olan insanlar normalden fazla aldıkları için, süreç bizi olumlu etkiledi” dedi.

Haber Merkezi 26 Nisan 2020, 08:48 Son Güncelleme: 26 Nisan 2020, 08:52 İHA