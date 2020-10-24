Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Koronavirüs geldi, makarna tüketimi yüzde 25 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs geldi, makarna tüketimi yüzde 25 arttı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, koronavirüs sürecinde iç satış verilerinin makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını bildirdi. Külahçıoğlu, "Tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yazılı açıklamasında, 25 Ekim'in 1998'den bu yana derneklerinin teklifiyle "Dünya Makarna Günü" olarak kutlandığını belirtti. Makarnanın, dünyada her kesimin erişebileceği sağlıklı ve ekonomik bir ürün olduğunu kaydeden Külahçıoğlu, "Dünya üzerinde geleneksel anlamda pek çok makarna yemeği mevcuttur. Yapılan araştırmalarda dünyanın açık ara en çok sevilen yemeğinin makarna olduğunu ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

"Kolay saklanabilir olduğu için tercih ediliyor"


Külahçıoğlu, Türkiye'de Kovid-19 sürecinde makarna tüketiminin arttığı bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu: "Üyelerimizden alınan iç satış verileri, ülkemizde makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını, tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. Dünya Makarna Günü dolayısıyla DOXA araştırma kuruluşunun, küresel makarna tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan ülkelerde 5 binden fazla kişi ile yaptığı uluslararası araştırmaya göre, evde kalınan dönemde 4 tüketiciden biri daha fazla makarna tüketmiş, küresel tüketim de yüzde 24 artmıştır. Bu ülkemizin tüketim artışına paralel bir veridir."

  • Külahçıoğlu, 2019 yılında 7 milyon 267 bin ton olarak gerçekleşen dünya makarna ticaretinin yüzde 17,5'ini yapan Türkiye'nin, bu yılın 8 ayında da 940 bin 502 ton makarna ihraç ettiğini bildirdi.

"Buğdayda gümrük vergilerinin sıfırlanması önemli bir tedbir adımı olmuştur"

Sektörün, makarna ihracatı için buğday ithalatı gerçekleştirdiğini belirten Külahçıoğlu, şunları kaydetti: "21 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren buğday ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması doğru zamanda ve önemli bir tedbir adımı olmuştur. Son vergi düzenlemesi hem un ve makarna sektörlerinin ihracatını rahatlatacak hem de iç piyasada fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır. Makarna ihracatı geliri, sadece ülkemize döviz kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda buradan elde edilen üretim maliyetlerindeki avantaj, iç piyasada özellikle market markalı ürünlerin üretimine fiyat avantajı olarak kullanılmaktadır. Bu vesileyle iç piyasada tüketiciler daha uygun fiyata makarnaya ulaşma imkanı bulmaktadır."

Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.