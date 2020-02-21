Ekonomi Koronavirüs havada gelirleri 29 milyar dolar azalabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs havada gelirleri 29 milyar dolar azalabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne etkisi değerlendirildi.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceği belirtilen açıklamada, son 10 yıldır ilk kez uluslararası seyahate olan talepte düşüş görüldüğü, Çin ve Asya-Pasifik ülkelerine hizmet veren hava yolu şirketlerinin gelişmelerden en olumsuz şekilde etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020 sonunda Asya-Pasifik bölgesindeki hava yolu şirketlerinin gelirlerinde 27,8 milyar dolar, diğer hava yolu şirketlerinin gelirlerinde ise 1,5 milyar dolar düşüş kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın sonunda Çin hava yolu şirketlerinin sadece iç pazarda toplam 12,8 milyar dolarlık gelir kaybı olabileceği belirtildi.

"2020, hava yolu şirketleri için zorlu bir yıl olacak"

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hava yolu şirketleri, kapasitenin ve uçuş güzergahlarının azaltılması konusunda son derece zorlu kararlar veriyor. 2020, hava yolu şirketleri için zorlu bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

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