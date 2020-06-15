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Ekonomi Koronavirüs kapsamında askıya alınan kamu konutu ihaleleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs kapsamında askıya alınan kamu konutu ihaleleri bugün başlıyor

Bugüne kadar satılan 1612 kamu konutundan ekonomiye 418 milyon lira katkı sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanıyor.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Kovid-19 nedeniyle daha önce durdurulduğunu duyurduğu kamu konutu ihalelerine normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılması öngörülüyor.

En çok konut Ankara'da satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yılbaşında başlatmış olduğu çalışma kapsamında kamuya ait konut satışlarında bugüne kadar 1612 konut satıldı.

Bu konut satışlarından hazineye 418 milyon lira katkı sağlandı. En çok konut, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya'da satıldı.

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