Koronavirüs nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

İHA

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

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İHA

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı.

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

FOTOĞRAF 34 Cumhuriyet'in kuruluşundan 21 yıl sonra başlayan seferlerini 76 yıldır sürdüren Güney Kurtalan Ekspresi, son yıllarda trenle yolculuk yapmak isteyen her kesimden büyük ilgi görüyor. Ankara'dan başlayan, Siirt'in Kurtalan ilçesinde son bulan güzergah boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla duraktan geçen Güney Kurtalan Ekspresi, yolcularına eşsiz güzellikte manzara eşliğinde konforlu seyahat etme imkanı sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin rağbet gören seferlerinden Güney Kurtalan Ekspresi, geçen sene gerçekleştirdiği 520 sefer ile 307 bin yolcuya ulaştı. Güney Kurtalan Ekspresi, her mevsim doğanın muhteşem manzarası eşliğinde seyahat etmek isteyenlerin tercihi durumunda. Kartpostallarda gördüğüm manzarayı bire bir yaşadım Yolculardan üniversite öğrencisi Muhammet Fatih Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde trenle seyahat etmenin çok popüler hale geldiğini belirterek, bu nedenle bilet bulmakta zorlandığını söyledi. Önceki yolculuklarında uçağı tercih ettiğini, ilk kez trenle seyahat ettiğini ifade eden Akçay, çok güzel bir yolculuk geçirdiğini, farklı güzellikteki manzaralarla karşılaştığını dile getirdi. Akçay, Güney Kurtalan Ekspresi ile seyahat edebilmek için İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya geçtiğini anlatarak, Güzel bir yolculuktu, çeşitli deneyimler yaşadım. Tren ortamını bilmiyordum, bu benim için güzel oldu. Yolda bol bol manzara izledim, yurdumuzun güzelliklerini gördüm. dedi. Seyahati boyunca kitap okuduğunu, manzarayı seyrettiğini, arkadaşları ile sohbet ettiğini anlatan Akçay, Doğayı daha güzel görebiliyorsunuz. Daha önce kartpostallar ve resimlerde gördüğüm manzaraları bire bir yaşadım. diye konuştu. Otel konforundaydı Kızıyla Ankara'dan Diyarbakır'a seyahat eden Tuba Ayşegül Dişlioğlu da farklı bir deneyim yaşamak için Güney Kurtalan Ekspresi ile yolculuğu tercih ettiklerini söyledi. Trene binmeden önce yolculuğun ne kadar süreceği, nelere ihtiyaç duyacaklarına ilişkin araştırma yaptığını anlatan Dişlioğlu, yataklı vagonda seyahat ettiklerini belirtti. Dişlioğlu, Mum, yiyecek ve içeceklerimizi alıp kızımla trene bindik. Oda gayet güzel ve sıcaktı. Her şey tertemizdi, otel konforundaydı. Çok keyifliydi. Uyuyacağımı tahmin etmiştim ama dışarıyı seyretmeyi tercih ettim. Çok huzurlu bir şekilde kahvemizi yudumlayarak, kitabımızı okuyarak geçirdiğimiz güzel bir yolculuk oldu. ifadelerini kullandı. Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Esra Bal ise bu yolculuk için otobüsle Bursa'dan Ankara'ya gittiğini ifade etti. Bilet bulmakta zorlandığını anlatan Bal, trenin gayet konforlu olduğunu, yolculuğun uzun sürmesine rağmen güzel bir deneyim yaşadığını aktardı. Yolculuk süresince kitap okuduk, aktiviteler yaptık, film izledik, şarkılar dinledik. diyen Bal, şunları kaydetti: Dağların içinden geçtiğimiz zamanlar oldu. Çok heyecan vericiydi, güzel bir hisse kapıldım. Köprülerin üzerinden geçtik. Yolculuğumu sosyal medyadan paylaştığımda arkadaşlarım 'Nasıl bilet buldun?' dediler. İsteyince bulunuyor. Herkese tavsiye ediyorum. diye konuştu. Bursa'da yaşayan Dilek Bal, görümcesiyle yolculuk yaptığını, sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflardan etkilenerek bu yolculuğa karar verdiklerini belirtti. Yol manzarası bizi bizden aldı. Dönüşte de aynı seyahati düşünüyoruz. Sanki yola çıkmıyorsunuz da kendinize yolculuk yapıyorsunuz. ifadelerini kullanan Bal, hayatta en az bir kere de olsa mutlaka tercih edilmesi gereken bir yolculuk yaşadıklarını sözlerine ekledi. Güney Kurtalan Ekspresi ile 23 saatlik masalsı yolculuk Güney Kurtalan Ekspresi, 23 saat süren 1212 kilometrelik güzergah boyunca yolcularına görsel şölen sunuyor.

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FOTOĞRAF 15 2019-2020 yılında da tükenen tren biletlerinin kentte etkisini ciddi anlamda göstermeye başladığını dile getiren Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer, Otel, restoran, transfer, vb. işletmelerde doluluk oranlarının arttığını yaşanan yoğun ilgi sonrasında ise bölgedeki başta otel ve restoran olmak üzere yatırımların arttığını kaydetti. Otellerde doluluk oranlarının da neredeyse yüzde 100'e ulaştığını, turizm işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerinin ise tam kapasite dolu olup, özelikle ocak ve şubat aylarında Kars'ta yer bulmanın imkansız olduğuna değinen Özer, rezervasyonların ise çoğunun 5-6 ay öncesinden yapıldığını söylüyor. Turistik Doğu Ekspresi ile gelenlerin yaklaşık 2 gece konaklayıp uçakla geri döndüğünü de aktaran Özer, turistlere yönelik il genelinde öne çıkan 4 rotada gezilecek yerleri ise şöyle açıklıyor; Kars merkezde yer alan tarihi Harp Müzesi Kars merkezde yer alan tarihi Harp Müzesi Kars merkezde yer alan tarihi Harp Müzesi Kars Kalesi Abul Hasan Harakani Küllüyesi, tarihi ve ören yerleri Ani Antik Kenti Ani Antik Kenti Çıldır Gölü Çıldır Gölü Sarıkamış Sarıkamış Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenler için 4 gezi rotası Son yılların gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'nde bu yıl da talep patlaması yaşanıyor. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen trende, ocak ayı için yer kalmadı. Tabi yaşanan bu yoğun ilgi fiyatlara da yansıyor. Uçağı geçen bilet fiyatları tek kişi için 480 çift kişi için ise 600 TL'yi buluyor. Ankara'da başlayan yolculuk Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat sonra Kars'ta sona erirken, il genelinde turistleri 4 gezi rotası bekliyor. Bunlar ise; Kars merkezde yer alan tarihi Harp Müzesi, Kars Kalesi, Abul Hasan Harakani Küllüyesi, tarihi ve ören yerleri ile Ani Antik Kenti, Çıldır Gölü ve Sarıkamış olarak öne çıkıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 29 Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, sonbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü içerisinde yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor. Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor. Masalsı yolculuğun sosyal medyada sıkça paylaşılmasıyla dikkati çeken Doğu Ekspresi, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen doğanın muhteşem manzarası karşısında seyahat etme fırsatı sunuyor. Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi, kış ve bahar mevsiminde olduğu gibi doğada renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar da konuklarına unutulmaz yolculuk yaşatıyor. Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi'ne artan talebi karşılamak için hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi de vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 29 Mayıs'tan itibaren seferlerini sürdürüyor. Her iki trenle Ankara'dan yola çıkıp Kars'a kadar birçok şehri geçen yerli ve yabancı turistler, sonbahar renkleri arasında adeta masalsı bir yolculuk yapıyor. Trenin yolcularından üniversite öğrencisi İrem Ayebe, Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında seyahat etmenin ayrı güzelliği olduğunu söyledi. Öğrenci olduğu için 29 Ekim tatilini Doğu Ekspresi ile geçirmek istediğini aktaran Ayebe, Kışın da Doğu Ekspresi ile seyahat ettim ancak sonbaharda yaptığım bu seyahat bambaşka güzel. Öğrenci olduğumuz halde 29 Ekim'i bu şekilde değerlendirmek istedik. Şu an bu güzelliği anlatamam ama bu yolculuk kesinlikle masalsı yolculuk. Bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz. Ben herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum. dedi. Yolculardan Kerem Perit de sonbahar aylarında yaşanan renk cümbüşünü en iyi Doğu Ekspresi'yle seyahat ederek görebildiklerini ifade ederek şunları kaydetti: Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında yapılabilecek en güzel seyahatlerden biri. Sonbaharın sarısını, turuncusunu ve kırmızısını Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ın o doğal güzelliğini görebiliyorsunuz. Yabancı turistler Rusya ve Avrupa'dan gelerek bu trenle yolculuk yapıyor. Doğu Ekspresi'ne ilgi oldukça fazla. Emekli gazeteci Ali Narin ise Doğu Ekspresi ile seyahat etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, Doğu Ekspresi'ne binmek bir ayrıcalıktır. Doğu Ekspresi ile sadece sonbahar değil, bütün mevsimler çok güzel. Seyahat sırasında gördüğünüz manzara anlatılmaz, şiire ve röportajlara konu olacak kadar güzeldir. Bu manzarayı ancak Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparsanız anlarsınız. diye konuştu. Narin, Doğu Ekspresi'nin Doğu Anadolu'ya adeta kan veren bir tren olduğunu ifade ederek, Kışın trenin penceresinden kar yağışını izlemenin zevki başka, sonbaharı seyretmek ise daha başka. Bu güzelliği ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Herkese bu trene binmeyi tavsiye ediyorum. ifadelerini kullandı. Doğu Ekspresi ile sonbaharda masalsı yolculuk: Renk cümbüşü içresinde eşsiz manzaralar sunuyor Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra son zamanlarda yabancı turist ve üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında sonbaharda yolculuk yapan konuklarına renk cümbüşü içresinde eşsiz manzaralar sunuyor.

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