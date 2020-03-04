Koronavirüs nedeniyle sınırda 150 tır yumurta bekliyor

Yumurta üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan İran sınırındaki Gürbülak Sınır Kapısı'nda bekleyen 150 tır yumurta için çözüm arıyor.

Kovid-19 salgınının ardından İran ile Türkiye arasındaki sınır kapıları geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatılmış, bu kapsamda Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda da önlem alınmıştı. Sınır kapısında uzun tır kuyrukları oluşurken, bu kapsamda ihraç edilecek yumurta yüklü tırlar da sınırda beklemeye başladı.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Kovid-19 nedeniyle sınır kapısından geçiremedikleri tırlar için Ticaret, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından destek beklediklerini ve ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Tırların çıkışı için onay verilmesini istediklerini belirten Afyon, sınırda 20 firmaya ait 150 tırın beklediğini ve bu araçlarda 3 bin 500 ton yumurta olduğunu bildirdi. Afyon, bu ürünlerin İran üzerinden Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi için gönderildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsan sağlığını tehdit etmeden, virüsü içeriye bulaştırmadan bu malları dışarı aktarmak istiyoruz. Yumurtamızın sadece 1 kilometre daha geçerek ara bölgeye aktarılmasını talep ediyoruz. Şoförlerimiz özel kıyafetli olacak ve araçtan inmeyecek, karşı tarafın özel kıyafetli ekibi malı alacak. Şoförümüz hiçbir temas kurmadan ara bölgeden geri gelecek, gerekirse karantinaya tabi olacak. Yumurtaların miadı yaklaşıyor. Hükümetimizin bir an önce bu konuda karar vermesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın insan sağlığını riske atmadan malımızın sevkiyatının önünü açmasını umuyoruz. Bizimle aynı durumda olan diğer sektörlerle de istişare halindeyiz ancak en riskli ürün yumurta, ardından da beyaz et geliyor. Diğer kapılarda uygulanan temassız aktarıma Gürbülak Sınır Kapısı'nda da izin verilmesini bekliyoruz."

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"Yumurta bedelini peşin almıştık"

Afyon, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 için son derece hassas olduğunu ve alınan bu kararlara saygı duyduklarını ifade ederek, "Biz de güvence veriyoruz, en ufacık risk varsa malımızı orada imha ederiz. Araçlarımızın sadece 1 kilometre daha ilerlemesini istiyoruz. Bakanlığımıza hak veriyoruz ama anlayış bekliyoruz" dedi.

Bu yumurtaların 3 milyon dolar olan bedelini peşin olarak aldıklarını ve kullandıklarını dile getiren Afyon, şunları kaydetti:

"Yumurtaların geçişine izin verilmemesi halinde bu parayı karşı tarafa ödemek zorunda kalacağız. Yumurtaları teslim edemezsek sektörümüz büyük sıkıntı içine girecek. Yumurtaları son kullanma tarihlerinin dolması halinde imha edeceğiz ve sektörün zararı daha da artacak. Tırlarımızın 1-2 gün içinde acilen kapılardan geçmesini bekliyoruz. Şimdiden adet başına maliyeti 37 kuruş olan yumurtayı 20 kuruşa satamıyoruz. Tırlar geri dönerse 10 kuruşa kadar iner."

"Yem desteği istiyoruz"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ihracat kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntı nedeniyle kendilerine destek kararı aldığına işaret eden Afyon, kurumun kendilerine vade farksız 90 gün vadeli mısır satışı yapacağını bildirdi.

Afyon, TMO'nun zor durumdaki sektöre bir nebze destek olacağını belirterek, "Ancak sevk edilemeyen yumurtalar nedeniyle fiyatlarımız düştü. 3 ay sonra bu yem parasını dahi ödeyemeyecek duruma gelebiliriz. Yumurtalarımızın değer kaybının telafisi için Tarım ve Orman Bakanlığından yem desteği olarak zarar tazmin desteği talep ediyoruz" diye konuştu.

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