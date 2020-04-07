Ekonomi Koronavirüs nedeniyle yaşanan büyük aksamalara rağmen Türkiyeden Sudana 300 bin dolarlık çelik kapı ihracatı
İŞ DÜNYASI

Koronavirüs nedeniyle yaşanan büyük aksamalara rağmen Türkiye'den Sudan'a 300 bin dolarlık çelik kapı ihracatı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ticarette büyük aksamalar yaşanırken, e-ihracat üreticiler için çıkış kapısı olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Sudan’a 300 bin dolarlık çelik kapı ihracatı
Sudan’a 300 bin dolarlık çelik kapı ihracatı

Kayseri'de bir çelik kapı üreticisi e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden Sudan'a 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çelik kapı üretiminin Türkiye'deki merkezi olarak adlandırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik kapı üreticisi Brango Ltd. Şti. geçtiğimiz ay Sudan'a 300 bin dolarlık çelik kapı ihracatı gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle ticarette durgunluğun görüldüğü bir dönemde e-ihracatın dış ticarete büyük katkı sağlayabileceğini belirten Brango İhracat Müdürü Nurhan İçden, “TÜİK verilerine göre 2019 yılı genelinde Türkiye'den Sudan'a 1 milyon 230 bin dolarlık demir-çelik kapı ve pencere ihracatı yapıldı. Biz ise e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden tek seferde 300 bin dolarlık çelik kapı siparişi alarak, süreci olgunlaştırdık ve sonuca ulaştık. Benzer e-ihracat hamlelerinin Türkiye'deki diğer üreticiler tarafından da yapılmasıyla ülkemizin dış ticaretine yeni bir kaynak sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“E-ihracat, KOBİ'leri büyük şirketlerle rekabete sokuyor”

E-ihracatın şirketlerin ihracat departmanlarında büyük bir emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Nurhan İçden, “Dünyanın birçok noktasına farklı kanallarla ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaparken birçok pazar araştırması yapıyoruz. Aynı zamanda birçok operasyonel yükle karşılaşıyoruz. E-ihracat platformalarında ise direkt ilgililerle muhatap oluyorsunuz ve kaynaklarınızı daha verimli kullanıyorsunuz. Sudan gibi potansiyel ihracat bölgelerimiz arasında yer almayan bir ülkeye internet üzerinden satış yapabilmek bizim için oldukça büyük bir atılım. Özellikle Türk KOBİ'lerinin de uluslararası ticarette söz sahibi olabilmesi ve diğer üreticilerle rekabete girebilmesi için e-ihracat büyük önem taşıyor” dedi.

“Koronavirüs dijital kaslarımızı geliştirmek için bir fırsat”

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ticari faaliyetin sekteye uğradığını aktaran Nurhan İçden, açıklamalarına şöyle devam etti: “Şimdilerde virüs salgını nedeniyle tüm ihracatçılar gibi biz de seyahat ve fuarlara uzunca bir süre katılamayacağız. Bu süre zarfında e-ihracat faaliyetlerine daha fazla zaman ve kaynak ayırarak ihracatımızı sürdürme çabası içinde olacağız. Evde veya fabrikada e-ihracat kanalıyla gelen müşterilerimizle iletişimimizi 7/24 sürdürüyoruz. Salgın sonrasında uluslararası ticaretin yeniden şekilleneceği kaçınılmaz bir gerçek. Alıcılar ve satıcılar daha çok dijital platformları kullanılacak. Bizim de bu süreçte dijital ortamlardaki ihracat yetkinliğimizi artırmamız ve ilerleyen süreçte e-ihracatın nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor."

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