Ekonomi Koronavirüs önlemleri kapsamında belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni tip koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri içeren genelge hazırlanarak 81 il valiliğine yollandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, 11 maddelik bir genelgenin 81 il valiliğine gönderildiği ve sonrasında İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerlerin faaliyetlerinin 16 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu anımsatılan genelgede, "İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, bu kapsamda alınan yeni tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

  • "İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;
  • Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."

Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genelge'de ayrıca şunlara yer verildi:

  • "Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi, söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."
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