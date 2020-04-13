Ekonomi Koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak Koltuklarda yolcu yerine kargo taşıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine kargo taşıyacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, tarihinde ilk defa yolcu taşımacılığına alternatif olarak filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak. Kargolar, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da yerleştirilecek.

Haber Merkezi AA
SunExpress
SunExpress

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

KOLTUKLARA DA KARGO YÜKLENECEK

  • SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran hava yolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kiloya kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

İLK DEFA KARGO TAŞIYACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirterek, "Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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